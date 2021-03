A tinte pastello | dalla testa ai piedi

(Di domenica 14 marzo 2021) Sappiamo cosa potreste pensare: che l’idea dei colori pastello in primavera non sia proprio rivoluzionaria. Eppure, apparire «pastellose», dalla testa ai piedi, potrebbe rivelarsi la quintessenza della coolness per la bella stagione a venire. I colori con cui ingentilire il guardaroba sono sei. C’è la delicatezza del rosa, la freschezza del verde menta, la poesia dell’azzurro cielo, la raffinatezza del lilla e il brio del giallo sorbetto. Tutte nuance candy che sembrano usciti dai film di Wes Anderson, e che di certo rivedremo nella sua ultima fatica cinematografica The French Dispatch, con uscita prevista il prossimo maggio. https://youtu.be/TcPk2p0Zaw4

