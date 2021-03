Uomini e Donne: Sophie Codegoni risponde alle critiche (Di sabato 13 marzo 2021) L’ormai ex tronista di Uomini e Donne, Sophie Codegoni è stata aspramente criticata nelle ultime ore. Il motivo sarebbe inerente alla pandemia in corso e al suo desiderio di voler uscire, nonostante la zona rossa. IL POST DI Sophie Codegoni – Tutto è nato da un post fatto da Sophie nel quale diceva che avrebbe scritto L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 13 marzo 2021) L’ormai ex tronista diè stata aspramente criticata nelle ultime ore. Il motivo sarebbe inerente alla pandemia in corso e al suo desiderio di voler uscire, nonostante la zona rossa. IL POST DI– Tutto è nato da un post fatto danel quale diceva che avrebbe scritto L'articolo

Advertising

istat_it : Nella media del 2020 calo dell’occupazione senza precedenti (-456mila, -2%), maggiore per le donne (-2,5% contro il… - matteosalvinimi : Sempre GRAZIE alle donne e agli uomini dell’Arma dei @_Carabinieri_. - DavidSassoli : Oggi in Europa le donne guadagnano in media il 14,1% meno degli uomini. Dall'inizio del lockdown, ancor più violen… - lolixkatxdom : RT @Indigo__Moon__: Vorrei dire che a lezione ho scoperto che qui in Finlandia c'è un'isola privata solo per le donne, dove è vietato l'acc… - lovsersclub : RT @Indigo__Moon__: Vorrei dire che a lezione ho scoperto che qui in Finlandia c'è un'isola privata solo per le donne, dove è vietato l'acc… -