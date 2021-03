Un mondo di gemelli. Oggi sono più comuni che mai (Di sabato 13 marzo 2021) Un neonato ogni 42 è un gemello. Sono più di 1,6 milioni all’anno i parti di gemelli. Mai erano stati tanti negli ultimi quarant’anni e forse da sempre. È frutto del ricorso sempre maggiore alle tecniche di riproduzione medicalmente assistita, come fertilizzazione in vitro, stimolazione ovarica e inseminazione artificiale, ma anche dell’età sempre più avanzata delle madri. I dati sono stati raccolti in più di cento paesi ed elaborati fra l’Università di Oxford, l’Istituto francese di studi demografici e l’università olandese di Radboud. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Human Reproduction. Leggi su vanityfair (Di sabato 13 marzo 2021) Un neonato ogni 42 è un gemello. Sono più di 1,6 milioni all’anno i parti di gemelli. Mai erano stati tanti negli ultimi quarant’anni e forse da sempre. È frutto del ricorso sempre maggiore alle tecniche di riproduzione medicalmente assistita, come fertilizzazione in vitro, stimolazione ovarica e inseminazione artificiale, ma anche dell’età sempre più avanzata delle madri. I dati sono stati raccolti in più di cento paesi ed elaborati fra l’Università di Oxford, l’Istituto francese di studi demografici e l’università olandese di Radboud. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Human Reproduction.

Advertising

Agenzia_Ansa : E' boom di parti gemellari nel mondo: sono oltre 1,6 milioni all'anno, in pratica un neonato ogni 42 è un gemello.… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: E' boom di parti gemellari nel mondo: sono oltre 1,6 milioni all'anno, in pratica un neonato ogn… - giannettimarco : RT @Agenzia_Ansa: E' boom di parti gemellari nel mondo: sono oltre 1,6 milioni all'anno, in pratica un neonato ogni 42 è un gemello. Si tra… - RobMacCready : RT @LunatiLuciano: CADONO LE TORRE GEMELLI, AMMAZZANO SADAM HUSSEIN E GLI USA SI ARRICCHISCONO. AMMAZZANO ARAFAT E LA FRANCIA FA IL PIENO D… - gaiagioiared : RT @LunatiLuciano: CADONO LE TORRE GEMELLI, AMMAZZANO SADAM HUSSEIN E GLI USA SI ARRICCHISCONO. AMMAZZANO ARAFAT E LA FRANCIA FA IL PIENO D… -