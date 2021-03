Rust si mostra su PS4 Pro e Xbox One con due gameplay trailer (Di sabato 13 marzo 2021) Tramite comunicato stampa, lo studio Double Eleven ha condiviso due nuovi gameplay trailer di Rust dopo l’annuncio dell’arrivo su console, uno catturato su PS4 Pro e uno su Xbox One Dopo un revival clamoroso dovuto principalmente al suo successo sulla piattaforma di Twitch, Rust è tornato in auge e ha iniziato a macinare numeri e consensi ancor più di quanto abbia fatto al lancio, datato 2013 (se guardiamo all’Accesso Anticipato). Dopo numerose voci, inoltre, che lo volevano approdare anche sulle console della scorsa generazione, la scorsa settimana lo studio Double Eleven, che si sta occupando della console edition, ha annunciato la data d’uscita su PlayStation 4 e Xbox One, rendendo così il tutto ufficiale. Ed ora, tramite comunicato stampa, l’azienda ha divulgato alcuni ... Leggi su tuttotek (Di sabato 13 marzo 2021) Tramite comunicato stampa, lo studio Double Eleven ha condiviso due nuovididopo l’annuncio dell’arrivo su console, uno catturato su PS4 Pro e uno suOne Dopo un revival clamoroso dovuto principalmente al suo successo sulla piattaforma di Twitch,è tornato in auge e ha iniziato a macinare numeri e consensi ancor più di quanto abbia fatto al lancio, datato 2013 (se guardiamo all’Accesso Anticipato). Dopo numerose voci, inoltre, che lo volevano approdare anche sulle console della scorsa generazione, la scorsa settimana lo studio Double Eleven, che si sta occupando della console edition, ha annunciato la data d’uscita su PlayStation 4 eOne, rendendo così il tutto ufficiale. Ed ora, tramite comunicato stampa, l’azienda ha divulgato alcuni ...

Advertising

tuttoteKit : #Rust si mostra su #PS4 Pro e Xbox One con due gameplay trailer #DoubleEleven #PC #XboxOne #tuttotek - cellicom : Rust, si mostra nuovamente con nuovi video – - zazoomblog : Rust Console Edition mostra il suo spietato mondo survival nel teaser trailer per PS4 e Xbox One - #Console… -

Ultime Notizie dalla rete : Rust mostra ALICE COOPER - DETROIT STORIES (earMusic, 2021) ... e oggi mostra, come non capitava da tempo, un invidiabile stato di forma. Già nel 2019, con l'Ep ... Mark Farner dei Grand Funk e i Motor City Horns, si sono resi disponibili e, presso i Rust Belt ...

Rust arriva su console questa primavera ... brutali e competitivi mai realizzati, Rust approderà su PlayStation 4 e Xbox One durante la ... Lo studio di sviluppo Double Eleven ha pubblicato un trailer che mostra alcune delle aree più iconiche del ...

Rust console edition si mostra attraverso 6 minuti di video gameplay Cyberludus.com Rust si mostra su PS4 Pro e Xbox One con due gameplay trailer Lo studio Double Eleven ha condiviso due nuovi gameplay trailer di Rust, uno catturato su PS4 Pro e uno su Xbox One.

Rust, lungo gameplay per il brutale titolo survival Dopo l’annuncio della scorsa settimana, Rust, uno dei titoli survival multiplayer più brutali, competitivi e di successo, è sempre più pronto per il lancio che avverà durante la primavera. Lo studio D ...

... e oggi, come non capitava da tempo, un invidiabile stato di forma. Già nel 2019, con l'Ep ... Mark Farner dei Grand Funk e i Motor City Horns, si sono resi disponibili e, presso iBelt ...... brutali e competitivi mai realizzati,approderà su PlayStation 4 e Xbox One durante la ... Lo studio di sviluppo Double Eleven ha pubblicato un trailer chealcune delle aree più iconiche del ...Lo studio Double Eleven ha condiviso due nuovi gameplay trailer di Rust, uno catturato su PS4 Pro e uno su Xbox One.Dopo l’annuncio della scorsa settimana, Rust, uno dei titoli survival multiplayer più brutali, competitivi e di successo, è sempre più pronto per il lancio che avverà durante la primavera. Lo studio D ...