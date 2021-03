Roma | Fonseca e il mito Guardiola | “Sono cresciuto con Mourinho | ma Pep è da sempre il mio riferimento”

(Di sabato 13 marzo 2021) Paulonel segno di Pep.Il tecnico portoghese della, nelle lunga intervista rilasciata a Dazn, ha parlato della stagione vissuta dai giallorossi confermando di essersiispirato all'attuale tecnico del Manchester City."Da quando ho iniziato ad oggi, il mioprincipale èanchecon, che ha cambiato il modo di allenare, ha cambiato la leadership nel calcio. Adobbiamo giocareper vincere. Dobbiamo averequesta ambizione. La leadership per me è una cosa molto importante. Iomolto diretto con i miei giocatori. A volte per il giocatore non è facile ...

Advertising

ZZiliani : È vero che l’#ELeague non è la #Champions; ma è anche vero che il #Manchester è meglio del #Porto e che lo… - susydigennaro : RT @napolimagazine: ROMA - Fonseca: 'Ho raggiunto una delle migliori squadre d'Europa, ma voglio vincere dei titoli' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ROMA - Fonseca: 'Ho raggiunto una delle migliori squadre d'Europa, ma voglio vincere dei titoli' - roma_magazine : ROMA - Fonseca: 'Ho raggiunto una delle migliori squadre d'Europa, ma voglio vincere dei titoli' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ROMA - Fonseca: 'Ho raggiunto una delle migliori squadre d'Europa, ma voglio vincere dei titoli' -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Fonseca

Al netto di qualche critica in alcuni momenti difficili, l'allenatore portoghese Paulosta facendo un ottimo lavoro alla, con una costante crescita che in questo momento ha portato i giallorossi a essere subito a ridosso delle prime in campionato e a un passo dai quarti di ...... seppur in coabitazione con la. Quella dell'Inter è stata comunque una rimonta lenta ma ... Rovida; Tonoli, Kinkoue, Sottini, Vezzoni; Casadei, Sangalli, Squizzato; Iliev; Satriano,. ...Vota! TATTICA-MENTE, di Patrick Fava / LA ROMA HA PRINCIPI DI GIOCO MODERNI, MA HA NELLA DISCONTINUITA’ IN GARA IL PROPRIO TALLONE D’ACHILLE (Patrick Fava) – Il Parma di Rob ...Lo ha detto Paulo Fonseca, allenatore della Roma, nel corso di una intervista a Forbes Italia. Su quali devono essere secondo lei le doti di un buon manager, il tecnico portoghese dice: “Per me, per ...