Recovery | la Appendino usa i soldi per “assunzioni elettorali” | FdI denuncia lo scandalo di Torino

(Di sabato 13 marzo 2021) Chiarasi appresa a reclutare un esercito di giovani under 32 per gestire i fondi del. Le primi 350dovrebbero entrare in organico al Comune digià a luglio. Messa così sembra una buona notizia, in realtà una serie di indizi fanno pensare che si tratti di «un’infornata» elettorale. A partire dal fatto che questi giovani, che non passeranno da alcun concorso, avranno un contratto di formazione lavoro e, ha sottolineato la parlamentare torinese di FdI, Augusta Montaruli, «non avranno garanzie». Oltre al fatto che «non si capisce come persone che dovrebbero essere formate – ha commentato l’esponente di FdI – possano garantire la buona riuscita dei progetti». La campagna elettorale «sulla pelle dei ragazzi» «Non ammettiamo campagna elettorale sulla pelle dei ragazzi con i ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Appendino

Il Secolo d'Italia

...realizzazione dele in ogni caso non si capisce come persone che dovrebbero essere formate possano garantire la buona riuscita dei progetti. Insomma temiamo che questa trovata dell'...... è contenuto in una delibera approvata ieri dalla giunta: 'Ho sempre sostenuto che in ... Marco Pironti, che ha il compito di coordinare le attività legate alplan a Torino, è stato ...Neanche il Governo ha bisogno di questi numeri per la realizzazione del recovery e in ogni caso non si capisce come persone che dovrebbero essere formate possano garantire la buona riuscita dei ...I fondi europei in arrivo con il Recovery plan sbloccano lo svecchiamento della macchina comunale di Torino con mille nuovi assunti. Nei prossimi tre anni, con i primi 350 ingressi a luglio 2021, sara ...