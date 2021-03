Parigi-Nizza 2021 | Lucas Hamilton | “Non ce l’ho fatta a rimanere con Roglic | è troppo forte Tuttavia | sono comunque contento del mio risultato”

(Di sabato 13 marzo 2021), un po’ a sorpresa, sta emergendo come uno dei protagonisti principali della. Dopo un paio d’anni passati a recitare il ruolo di scudiero di Simon Yates, il giovane australiano sembra aver finalmente scalato le gerarchie del Team Bike Exchange. Sull’odierna erta di Valdeblore la Colmiane, soloe Schachmann, tra gli uomini di classifica,riusciti a fare meglio rispetto a lui. Ora sesto in classifica generale con lo stesso tempo di Benoot,sicuramente, domani, proverà ad andare a caccia della quinta piazza. Sembra impossibile, invece, per lui poter puntare al podio e alla maglia bianca di Alexander Vlasov, dal quale lo separano 23?. Questo, poiché, il tracciato della frazione conclusiva di questa ...

Advertising

infoitsport : Parigi-Nizza 2021, risultati e classifica sesta tappa: trionfo Roglic davanti a Laporte - infoitsport : Parigi-Nizza 2021, classifica generale aggiornata dopo la sesta tappa: Roglic maglia gialla - infoitsport : Parigi-Nizza 2021, oggi in tv la 7^ tappa: orario e diretta streaming - infoitsport : PARIGI-NIZZA 2021. ANCORA ROGLIC CHE STAVOLTA FA IL CANNIBALE - infoitsport : Parigi-Nizza 2021, Primoz Roglic conquista anche Valdeblore La Colmiane – Beffato Gino Mäder negli ultimi metri -

Ultime Notizie dalla rete : Parigi Nizza

Il passato oscuro di chi gestisce il giovane re della Grande Boucle Restando in tema di Slovenia, Primoz Roglic ha vinto la sua terza tappa dellae consolidato la prima posizione in ...Primoz Roglic (Jumbo - Visma), dopo essersi imposto nella quarta e nella sesta frazione, ha conquistato anche la settima tappa dellasul traguardo di Valdeblore La Colmiane. Lo sloveno ha beffato nel finale lo svizzero Gino Mader , ripreso a 50 metri dal traguardo dopo una lunga fuga. Roglic ha ora un vantaggio in ...Nella tappa regina della Parigi-Nizza, da Le Broc a Valdeblore La Colmiane, il langarolo Matteo Sobrero (Astana Premier Tech) si è classificato al quarantaseiesimo posto.«Mi sono detto "perché no?". Ho visto che c'era una possibilità e ho pensato di coglierla. È stat una giornata difficile, specialmente nella parte iniziale. Tappa breve ma davvero tosta, come si suol ...