Nocera Inferiore, ristrutturati e aperti i sottopassaggi ferroviari (FOTO) (Di sabato 13 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNocera Inferiore (Sa) – Ferrovie dello Stato e Comune di Nocera Inferiore ristrutturano i sottopassi pedonali di via Martinez Y Cabrera e via Lucarelli. aperti alla fruizione pubblica il 12 marzo. Gli interventi di riqualificazione, realizzati da Rete ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) in collaborazione con il Comune di Nocera Inferiore grazie a una convenzione sottoscritta tra le parti, hanno interessato anche il sottopasso di via Bosco Lucarelli. Una nuova pavimentazione e moderni rivestimenti alle pareti sono stati arricchiti da elementi artistici che rappresentano la storia del territorio nocerino. Illuminazione ad alta efficienza e un impianto di videosorveglianza contribuiscono a incrementare i livelli di ...

