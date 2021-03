MOVIOLA – Genoa-Udinese | fallo di Criscito su Pereyra | rigore dato subito dall’arbitro VIDEO

(Di sabato 13 marzo 2021) L’pareggia i conti sull’1-1 contro ilsultrasformato da Paul al 30? della sfida valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021.prova a fermarema l’intervento èso.netto e l’arbitro concedeilalla formazione ospite, che ne approfitta per ristabilire la parità. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #calcio #SerieA MOVIOLA - #GenoaUdinese, fallo di #Criscito su #Pereyra: rigore dato subito dall'arbitro (VIDEO) - zazoomblog : Moviola Genoa Udinese: l’episodio chiave del match - #Moviola #Genoa #Udinese: #l’episodio - sportface2016 : #GenoaUdinese, gol di #Pandev dato col #Var: abbaglio dell'arbitro, non c'era il tocco di mano. Il video - infoitsport : Roma-Genoa, la moviola: quanti dubbi sul tocco di mano di Smalling - miki_gio : RT @romatube_it: Moviola #RomaGenoa: buona prova di #Fabbri #ASRoma ??? Simone Ferri -

Ultime Notizie dalla rete : MOVIOLA Genoa

Calciomercato.com

Allo stadio Ferraris, il match valido per la 27ª giornata di Serie A 2020/2021 trae Udinese: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca ...L'episodio chiave del match valido per la 27ª giornata di Serie A 2020/21:...MOVIOLA - Genoa-Udinese, fallo di Criscito su Pereyra: rigore dato subito dall'arbitro e trasformato da Paul. Il VIDEO del rigore.Episodio da moviola nelle fasi iniziali di Genoa-Udinese. C’è il gol di Goran Pandev all’8' che viene però annullato dall’arbitro Camplone, esordiente in Serie A, per un controllo sospetto del macedon ...