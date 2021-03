LIVE – Gigante maschile Kranjska Gora 2021 | prima e seconda manche in DIRETTA

(Di sabato 13 marzo 2021) Lascritta dello slalomdi, valevole per la Coppa del Mondo 2020/di sci alpino. I gigantisti scendono in pista per l’ultima gara in questa specialitàdelle finali di Lenzerheide. Tanti gli atleti a caccia del successo. La gara è in programma sabato 13 marzo, conalle ore 9:30 ealle 12:30. Sportface.it seguirà l’evento con unascritta aggiornato minuto per minuto. LA START LIST Segui ilsu Sportface.it AGGIORNA LA12.34 – Secondo Philp, alle spalle di Hadalin per dieci centesimi. 12.33 – Fa meglio Hadalin, che lo precede di oltre un secondo. 12.31 – Il primo a scattare è ...

Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione ... che sta duellando con Marco Odermatt per la classifica generale e per quella di gigante. In mezzo ai ... Manche decisiva di un gigante nel quale il transalpino è chiamato a guadagnare punti su Odermatt, ma davanti c'è Meillard che sogna il primo successo nella disciplina. Azzurri lontani con Tonetti, De ... Diretta gigante Kranjska Gora streaming video Rai oggi sabato 13 marzo: orario e risultato live della gara valida per la Coppa del Mondo di sci maschile.