I Giovani del Pd | ” Il partito è vivo e più che i nomi ci interessano i temi”

Leggi su bergamonews

(Di sabato 13 marzo 2021) Nella sera di venerdì 12 marzo un’Assemblea Nazionale autoconvocata diiscritti alDemocratico ha discusso dell’attuale situazione politica. Ne è uscita una linea che identifica un certo fastidio per l’evolversi della crisi politica del PD e della situazione politica nazionale. Corale la richiesta di misure strutturali per una generazione che ‘’non è più il futuro, ma il presente di questo paese’’, e pretende risposte contro il precariato lavorativo, contro la disoccupazione, per il diritto allo studio e quindi per l’autoa ecoca e abitativa. Molti anche i bergamaschi presenti nella riunione di venerdì 12 marzo. “L’obiettivo è poter avere unsolido per cambiare l’Italia. Più che iscelti a tavolino cii ...