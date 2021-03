Gabriel Garko ascoltato in procura in merito all’Aresgate e al giallo della morte di Teodosio Losito (Di sabato 13 marzo 2021) Continuano le indagini sulla morte di Teodosio Losito, il compagno di Alberto Tarallo della Ares. Rosalinda Cannavò dopo le bombe lanciate nella casa del GFVip è stata convocata in procura dal pubblico ministero nella veste di testimone. Come vi avevo annunciato qualche giorno fa l’attrice non sarà l’unica, perché anche altri attori dovranno passare per la cittadella giudiziaria di Piazzale Clodio a Roma. Infatti pare che ieri Gabriel Garko sia stato chiamato come ‘persona informata dei fatti’ dal pm Carlo Villani, a rivelarlo è stato Il Corriere della Sera. “Oggi è il turno di Gabriel Garko. E così è entrato in scena anche Viso d’angelo (le ammiratrici irriducibili ancora lo sognano così). Esterno ... Leggi su biccy (Di sabato 13 marzo 2021) Continuano le indagini sulladi, il compagno di Alberto TaralloAres. Rosalinda Cannavò dopo le bombe lanciate nella casa del GFVip è stata convocata indal pubblico ministero nella veste di testimone. Come vi avevo annunciato qualche giorno fa l’attrice non sarà l’unica, perché anche altri attori dovranno passare per la cittagiudiziaria di Piazzale Clodio a Roma. Infatti pare che ierisia stato chiamato come ‘persona informata dei fatti’ dal pm Carlo Villani, a rivelarlo è stato Il CorriereSera. “Oggi è il turno di. E così è entrato in scena anche Viso d’angelo (le ammiratrici irriducibili ancora lo sognano così). Esterno ...

