E’ morta la ‘donna dagli occhi tristi’

(Di domenica 14 marzo 2021) Bella, raffinata e gentile. Il ricordo di chi ha conosciuto Sontra Volpe è unanime. La modella del Liceo Artistico Musicale Coreutico "Misticoni Bellisario" di Pescara si è arresa ad una brutta malattia con la quale lottava dal 2011. Aveva 57 anni e da oltre trenta posava per professori e studenti nei laboratori di discipline pittoriche e plastiche. Tutti l'amavano per la serietà nel lavoro e la gentilezza dei modi. Alla notizia della sua morte, in tanti hanno postato sui social parole di dolore ed affetto, come quelle del dirigente scolastico Raffaella Cocco: «Puntuale, garbata, affidabile. L’abbiamo vista soffrire ma, appena terminava il ciclo di cure, tornava al lavoro senza attendere un giorno. Mi diceva che la scuola era la sua vita e non poteva farne a meno. I nostri locali sono pieni di opere che la ritraggono e per noi resterà imle». Al ...