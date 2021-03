Draghi come Conte: anche il nuovo premier vieta le domande ai giornalisti (Di sabato 13 marzo 2021) Ci hanno parlato per mesi di un Mario Draghi versione salvatore della patria, unica opzione possibile per assicurare all’Italia un futuro roseo, di ripresa, dopo la crisi sanitaria ed economica. come se l’avvento dell’ex presidente della Bce fosse sufficiente, da solo, a spazzar via ogni problema, ogni errore commesso fino al momento del suo ingresso a Palazzo Chigi. Le cose, ovviamente, non stanno così e anche i più strenui sostenitori del nuovo premier in questi giorni si trovano a dover nascondere la testa sotto la sabbia. Tra il Draghi 1 e il Conte 2 le differenze sono pressoché inesistenti: si prosegue lungo il solco delle chiusure, delle restrizioni, obbediendi ciecamente a un’Europa che continua a lasciarci gestire soltanto le briciole (e alle sue ... Leggi su ilparagone (Di sabato 13 marzo 2021) Ci hanno parlato per mesi di un Marioversione salvatore della patria, unica opzione possibile per assicurare all’Italia un futuro roseo, di ripresa, dopo la crisi sanitaria ed economica.se l’avvento dell’ex presidente della Bce fosse sufficiente, da solo, a spazzar via ogni problema, ogni errore commesso fino al momento del suo ingresso a Palazzo Chigi. Le cose, ovviamente, non stanno così ei più strenui sostenitori delin questi giorni si trovano a dover nascondere la testa sotto la sabbia. Tra il1 e il2 le differenze sono pressoché inesistenti: si prosegue lungo il solco delle chiusure, delle restrizioni, obbediendi ciecamente a un’Europa che continua a lasciarci gestire soltanto le briciole (e alle sue ...

