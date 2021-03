Demi Lovato parla del suo orientamento | “Mi piacciono più le donne | dai maschi adesso voglio amicizia”

(Di sabato 13 marzo 2021) Nel 2017ha fatto coming out dicendo di essere attratta sia dagli uomini che dalle. La cantante mesi dopo ha specificato di essere fluida: “Comesono fluida, l’amore è amore. Puoi trovarlo in ogni genere. Io amo la libertà eessere libera di uscire ed amare con chi“. Nonostante la popstar (che ha raccontato di aver avuto un infarto e tre ictus) abbia più volte detto di aver sempre saputo della sua fluidità, negli ultimi anni le sue relazioni con i ragazzi le hanno fatto capire che preferisce le. In un’intervista rilasciata a Glamourha detto che ormai vede ipiù come amici, mentre si sente più attratta dalle ragazze. “Negli ultimi anni mi sono resa conto di quanto sono ...

L'avevamo lasciata fidanzata e innamorata del suo Max Ehrich , ma in pochi mesi la storia d'amore di, con tanto di fidanzamento annunciato, è naufragata in un nulla di fatto . In un'intervista rilasciata a Glamour, la cantante ha parlato della sua relazione finita, ma anche di come sta ...Attrice e cantante statunitense di fama mondiale. Originaria del Nuovo Messico, ma con sangue in parte irlandese e in parte italiano.è tante cose insieme. Una vita vissuta a 100 all'ora, si potrebbe dire. Forse anche a velocità più che folli, considerando il suo burrascoso passato di tossicodipendente da eroina, come ...Demi Lovato si è raccontata in un'intensa intervista alla rivista Glamour, dove ha parlato della fine della sua storia con Max Ehrich e anche ...