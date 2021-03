Covid, corsa ai vaccini: dai magistrati ai giornalisti, sempre più categorie vogliono saltare la fila. Mentre Draghi chiede di avere pazienza (Di sabato 13 marzo 2021) Lotta alla priorità nella corsa ai vaccini contro il Coronavirus. Si allunga la lista delle categorie che rivendicano la propria essenzialità Mentre il presidente del Consiglio Mario Draghi chiede invece a tutti «di aspettare il proprio turno, come ha fatto in maniera esemplare il presidente della Repubblica, che si è vaccinato pochi giorni fa allo Spallanzani di Roma nel momento in cui è arrivata la volta del suo anno di nascita. E’ un modo di mostrarci una comunità solidale, proteggendo chi più ha da temere per gli effetti della pandemia». E però tutte le categorie si sentono essenziali a proprio modo, anche se il piano vaccinale col nuovo governo sta cambiando e la somministrazione alle categorie è destinata a lasciare spazio a quella per ... Leggi su open.online (Di sabato 13 marzo 2021) Lotta alla priorità nellaaicontro il Coronavirus. Si allunga la lista delleche rivendicano la propria essenzialitàil presidente del Consiglio Marioinvece a tutti «di aspettare il proprio turno, come ha fatto in maniera esemplare il presidente della Repubblica, che si è vaccinato pochi giorni fa allo Spallanzani di Roma nel momento in cui è arrivata la volta del suo anno di nascita. E’ un modo di mostrarci una comunità solidale, proteggendo chi più ha da temere per gli effetti della pandemia». E però tutte lesi sentono essenziali a proprio modo, anche se il piano vaccinale col nuovo governo sta cambiando e la somministrazione alleè destinata a lasciare spazio a quella per ...

