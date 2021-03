Covid, ancora numeri allarmanti: 26.062 nuovi casi, 317 decessi (Di sabato 13 marzo 2021) ancora numeri allarmanti dal Bollettino giornaliero del Ministero della Salute: oggi i nuovi casi registrati sono stati 26.062, 3017 i decessi. Preoccupante la pressione sugli ospedali. sono 270 gli ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 13 marzo 2021)dal Bollettino giornaliero del Ministero della Salute: oggi iregistrati sono stati 26.062, 3017 i. Preoccupante la pressione sugli ospedali. sono 270 gli ...

