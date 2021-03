Cartelle esattoriali: possibile il rimborso per i contribuenti con debiti (Di sabato 13 marzo 2021) Sarebbe una prima volta quella di un provvedimento che non solo stralcia e condona Cartelle, ma che prevede rimborsi per i contribuenti. È quello che si sta ipotizzando per il decreto Sostegno, il nuovo decreto emergenziale del governo Draghi. Sul quotidiano «Italia Oggi» infatti si parla di «stralcio dei carichi pendenti con possibilità di rimborso dei pagamenti effettuati». Rimborsi è la parola nuova che entra nel provvedimento. Ma come funzionerebbe il tutto in base a quanto viene previsto dal decreto Sostegno e dalle bozze che circolano in queste settimane? Nella bozza anche il rimborso per chi ha già pagato Stando alle previsioni contenute nelle bozze decreto Sostegno, cioè stando alle ipotesi, per i pagamenti eseguiti dopo l'entrata in vigore del provvedimento di saldo e stralcio (naturalmente se si riferiscono ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 13 marzo 2021) Sarebbe una prima volta quella di un provvedimento che non solo stralcia e condona, ma che prevede rimborsi per i. È quello che si sta ipotizzando per il decreto Sostegno, il nuovo decreto emergenziale del governo Draghi. Sul quotidiano «Italia Oggi» infatti si parla di «stralcio dei carichi pendenti con possibilità didei pagamenti effettuati». Rimborsi è la parola nuova che entra nel provvedimento. Ma come funzionerebbe il tutto in base a quanto viene previsto dal decreto Sostegno e dalle bozze che circolano in queste settimane? Nella bozza anche ilper chi ha già pagato Stando alle previsioni contenute nelle bozze decreto Sostegno, cioè stando alle ipotesi, per i pagamenti eseguiti dopo l'entrata in vigore del provvedimento di saldo e stralcio (naturalmente se si riferiscono ...

Advertising

matteosalvinimi : Previste per la prossima settimana importanti misure economiche, la Lega punta a: ??'Pace fiscale' con cancellazion… - matteosalvinimi : Oggi con il ministro dello Sviluppo economico Giorgetti e il sottosegretario al Mef Durigon, al lavoro su rimborsi,… - matteosalvinimi : #Salvini: Via gabbie dei codici Ateco che hanno messo in difficoltà italiani nello scorso anno, ci stiamo impegnand… - alde68 : Effettivamente quando gli italiani verranno arrivare 50MILIONI di cartelle esattoriali sai la sorpresa? Giù tutti a… - kittesencul : RT @mdimagritt: Condono di 61.5 milioni di cartelle esattoriali e bonus a imprenditori con più di 10 mln € di fatturato. Mi piace l’odore… -