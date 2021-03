Bethesda approda su Xbox Game Pass | ma non dimenticatevi di PlayStation Now

(Di sabato 13 marzo 2021) Microsoft ha finalmente acquisito in via definitiva Zenimax e tutti i suoi studi, inclusa. Come piccolo bonus per i fan, la compagnia ha reso disponibili ben 20 titoli del publisher nel servizio di gaming in abbonamento. Naturalmente, i fannon hanno accolto benissimo la notizia: la possibilità che i futuri titolicome Starfield e Elder Scrolls 6 possano diventare esclusive o esclusive temporali perSeries X, non è decisamente allettante. Inoltre, l'aggiunta di tutti quei titoli nell'ottimo, è paragonabile a un pugno di sale in una ferita aperta. In mezzo alle lamentele, la delusione e la rabbia, c'è qualcosa che molti giocatori ...

Eurogamer_it : Bethesda approda su #XboxGamePass, ma non dimenticatevi di #PlayStationNow. -

Everyeye Videogiochi

Microsoft ha finalmente acquisito in via definitiva Zenimax e tutti i suoi studi, inclusa Bethesda. Come piccolo bonus per i fan Xbox, la compagnia ha reso disponibili ben 20 titoli del publisher nel ...Grazie all'approdo dei titoli Bethesda e Zenimax su Xbox Game Pass, ora il servizio in abbonamento di Microsoft può contare oltre 500 giochi, giocabili su Xbox o PC ...