Base lunare russo cinese, un progetto non impossibile (Di sabato 13 marzo 2021) Una Base lunare russo cinese darà l'inizio a una collaborazione più stretta in termini di tecnologia spaziale. Il CEO di Roscosmos Dmitry Rogozin e Zhang Kejian, capo della China National Space Administration (CNSA), firmanoo un memorandum d'intesa. Il memorandum sancisce l'intenzione dei due governi a cooperare nella creazione della Stazione Internazionale per le Scienze Lunari

Ultime Notizie dalla rete : Base lunare Russia e Cina sulla luna ...di un memorandum d'intesa sulla costruzione congiunta di una stazione internazionale di ricerca lunare. La stazione sarà costruita sulla superficie o nell'orbita della Luna e diventerà una base ...

Cina e Russia costruiranno la Stazione lunare ILRS - Non solo Gateway e Artemis, anche Russia e Cina puntano alla Luna e costruiranno da sole una 'loro' base lunare, la ILRS (International Lunar Research Station). Il 9 marzo 2021, Zhang Kejian, amministratore della China National Space Administration (CNSA) e il direttore generale della 'Roscosmos' ...

Cina e Russia hanno firmato il memorandum d'intesa per una base lunare di ricerca Hardware Upgrade Russia e Cina firmano un accordo per una stazione sulla Luna Credit: Affari Italiani. Una stazione sulla Luna per ricerche ed esperimenti L’ILRS, una volta costruita, sarà una base per il progresso scientifico. Non hanno ancora definito se orbiterà attorno alla ...

