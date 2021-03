Zingaretti: Lazio zona rossa da lunedì, comportamenti responsabili (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma – “Saranno importanti comportamenti responsabili, da lunedi’ anche la Regione Lazio sara’ chiamata giustamente a rispettare le regole della zona rossa. Sara’ quindi ancora dura ma con le armi della campagna vaccinale ce la faremo”. Lo dice il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti durante la presentazione del Piano vaccinale per l’Italia a Fiumicino. Leggi su romadailynews (Di venerdì 12 marzo 2021) Roma – “Saranno importanti, da lunedi’ anche la Regionesara’ chiamata giustamente a rispettare le regole della. Sara’ quindi ancora dura ma con le armi della campagna vaccinale ce la faremo”. Lo dice il presidente della RegioneNicoladurante la presentazione del Piano vaccinale per l’Italia a Fiumicino.

