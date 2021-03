Via tutte le roulotte dei nomadi. Pugno di ferro di Cirio sui rom (Di venerdì 12 marzo 2021) Elena Barlozzari Sgomberato a costo zero grazie all'emendamento anti-rom approvato dalla Regione l'insedimento di roulotte di Villaretto. L'assessore Marrone esulta: "Auspichiamo di fare scuola per le altre Regioni governate dal centrodestra" "Finalmente se ne sono andati, non ci posso credere". Cristina non riesce a trattenere l’entusiasmo. L’accampamento di roulotte comparso all’inizio di gennaio a poche decine di metri da casa sua non c’è più. Cristina abita a Villaretto, ex borgo rurale all’estrema periferia nord di Torino. Come gli altri residenti si batte da anni perché il quartiere esca dal cono d’ombra in cui è stato relegato. "Chi vive qui si sente torinese solo quando c’è da pagare le tasse, per il resto l’amministrazione è come se non ci fosse", annota Cristina. Villaretto è un buco nero sulla mappa di Torino. Le strade qui ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 12 marzo 2021) Elena Barlozzari Sgomberato a costo zero grazie all'emendamento anti-rom approvato dalla Regione l'insedimento didi Villaretto. L'assessore Marrone esulta: "Auspichiamo di fare scuola per le altre Regioni governate dal centrodestra" "Finalmente se ne sono andati, non ci posso credere". Cristina non riesce a trattenere l’entusiasmo. L’accampamento dicomparso all’inizio di gennaio a poche decine di metri da casa sua non c’è più. Cristina abita a Villaretto, ex borgo rurale all’estrema periferia nord di Torino. Come gli altri residenti si batte da anni perché il quartiere esca dal cono d’ombra in cui è stato relegato. "Chi vive qui si sente torinese solo quando c’è da pagare le tasse, per il resto l’amministrazione è come se non ci fosse", annota Cristina. Villaretto è un buco nero sulla mappa di Torino. Le strade qui ...

