Traffico Roma del 12-03-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 12 marzo 2021) Luceverdeuna buona giornata ben trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi circolazione segnalata in aumento Come di consueto in queste ore su tutte le principali arterie stradali in entrata verso il centro città aNord code sulle vie Cassia e Flaminia a partire dal raccordo rispettivamente fino a via di Grottarossa e fino a viale di Tor di Quinto praticato lettera turbano dellaquella da via Filippo Fiorentini sino al bivio per la tangenziale sul raccordo in carreggiata interna rallentamenti dallanina alla Ardeatina in esterna si rallenta della Prenestina al bivio per laL’Aquila rallentata diramazione diSud a partire da Torrenova per le difficoltà di immissione sul raccordo a Primavalle lavori in corso da questa mattina in via Mattia Battistini ...