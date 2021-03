Sicurezza informatica: gli hacker guadagnano milioni per scoprire bug (Di venerdì 12 marzo 2021) Quanto guadagna un hacker? Gli hacker hanno guadagnato 40 milioni di dollari (circa 34 milioni di euro) nel 2020 attraverso un importante servizio di segnalazione di vulnerabilità in cambio di bonus. hacker One ha detto che nove hacker hanno guadagnato più di 1 milione di dollari dopo che le loro scoperte sono state segnalate dalle organizzazioni interessate. Il reddito totale di un hacker rumeno, che ha iniziato la caccia ai bug due anni fa, ha superato i 2 milioni di dollari. Uno degli hacker più pagati è della Gran Bretagna ed ha guadagnato circa 370.000 dollari l’anno scorso. Di certo, l’attuale emergenza pandemica, ha dato ai volontari più tempo per andare avanti in questo sforzo. Guadagnare ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 12 marzo 2021) Quanto guadagna un? Glihanno guadagnato 40di dollari (circa 34di euro) nel 2020 attraverso un importante servizio di segnalazione di vulnerabilità in cambio di bonus.One ha detto che novehanno guadagnato più di 1 milione di dollari dopo che le loro scoperte sono state segnalate dalle organizzazioni interessate. Il reddito totale di unrumeno, che ha iniziato la caccia ai bug due anni fa, ha superato i 2di dollari. Uno deglipiù pagati è della Gran Bretagna ed ha guadagnato circa 370.000 dollari l’anno scorso. Di certo, l’attuale emergenza pandemica, ha dato ai volontari più tempo per andare avanti in questo sforzo. Guadagnare ...

