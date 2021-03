Perfect Dark: l'ex producer di Sony Santa Monica si unisce a The Initiative (Di venerdì 12 marzo 2021) Rhonda Cox, ex producer di Sony Santa Monica, ha lasciato lo studio per unirsi a The Initiative, il team dietro il nuovo Perfect Dark. Cox annunciato la notizia su Facebook ed è molto entusiasta di lavorare a un franchise che occupa un posto speciale nella sua vita. Il remake di Perfect Dark è stato al centro dei rumor per anni, ma è stato annunciato ufficialmente ai The Game Awards del 2020 con un trailer che ha fornito la premessa generale. Da allora, però, non abbiamo più visto alcun gameplay o altri filmati del gioco. Perfect Dark spinge i giocatori in un thriller di spionaggio nei panni di Joanna Dark, un agente del Carrington Institute che deve infiltrarsi nella megacorporation ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 12 marzo 2021) Rhonda Cox, exdi, ha lasciato lo studio per unirsi a The, il team dietro il nuovo. Cox annunciato la notizia su Facebook ed è molto entusiasta di lavorare a un franchise che occupa un posto speciale nella sua vita. Il remake diè stato al centro dei rumor per anni, ma è stato annunciato ufficialmente ai The Game Awards del 2020 con un trailer che ha fornito la premessa generale. Da allora, però, non abbiamo più visto alcun gameplay o altri filmati del gioco.spinge i giocatori in un thriller di spionaggio nei panni di Joanna, un agente del Carrington Institute che deve infiltrarsi nella megacorporation ...

