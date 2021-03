Monitoraggio Iss, la Campania resta in zona rossa per altri 7 giorni (Di venerdì 12 marzo 2021) La Campania resterà in zona rossa per un’altra settimana. La notizia era quasi scontata perché l’ordinanza firmata 7 giorni fa scade dopo 15 giorni. Nella giornata di oggi, 12 marzo, si è riunito l’Istituto superiore di Sanità per il Monitoraggio del venerdì. Per la L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 12 marzo 2021) Laresterà inper un’altra settimana. La notizia era quasi scontata perché l’ordinanza firmata 7fa scade dopo 15. Nella giornata di oggi, 12 marzo, si è riunito l’Istituto superiore di Sanità per ildel venerdì. Per la L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

