Milano: centrodestra, 'Sala nei Verdi non sorprende, è camaleontico' (Di venerdì 12 marzo 2021) Milano, 12 mar. (Adnkronos) – Il centrodestra a Milano ironizza sulla scelta del sindaco Beppe Sala di aderire ai Verdi europei, definendolo 'camaleontico'. " Sala ha la memoria corta, nel 2020 denigra i Verdi, ad un anno di distanza aderisce alla loro Carta dei Valori. Ma i 3 milioni di alberi promessi a Milano rimangono sulla carta", osserva Silvia Scurati, consigliere regionale della Lega. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

