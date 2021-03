Milan, Serafini svela: “Pioli esonerato? La squadra era pronta a…” (Di venerdì 12 marzo 2021) Il giornalista Luca Serafini, ai microfoni di Sky Sport, ha svelato un bel retroscena relativo a Stefano Pioli, allenatore del Milan Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di venerdì 12 marzo 2021) Il giornalista Luca, ai microfoni di Sky Sport, hato un bel retroscena relativo a Stefano, allenatore delPianeta

Advertising

PianetaMilan : #Milan, #Serafini svela: '#Pioli esonerato? La squadra era pronta a...' - notizie_milan : Serafini: “La squadra era pronta a chiedere ai Singer la conferma di Pioli” - MilanLiveIT : ?????#Milan - Serafini: '#Maldini e #Massara stanno sbagliando pochissimo. Hanno preso giocatori tutti funzionali'. - sportli26181512 : Serafini: 'Una delegazione di giocatori era pronta a recarsi dai Singer per chiedere la conferma di Pioli': Luca Se… - sscalcionapoli1 : Serafini: 'Il Napoli ha tanti giocatori forti in attacco, il Milan dovrà mettere in difficoltà la difesa'… -