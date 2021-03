LIVE Parigi-Nizza, Sesta tappa in DIRETTA: gruppo a 2? dai quattro fuggitivi (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 11.00 15.00 Siamo entrati negli ultimi 40 chilometri di corsa. I corridori stanno affrontando la lunga discesa che porta verso Le Bar-sur-Loup. 14.57 Anche Julien El Fares, componente a lungo della fuga del giorno, è stato inghiottito dal plotone. 14.55 I fuggitivi hanno incrementato il loro vantaggio in salita: torna a sfiorare i 2’30” il gap. Il gruppo deve incendiarsi se vorrà riuscire a recuperare i quattro battistrada. 14.52 Elissonde passa per primo sulla cima della Cote de Gourdon, ultima asperità di giornata. 14.50 In difficoltà il vincitore della seconda tappa Cees Bol, che si trova in coda al ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 11.00 15.00 Siamo entrati negli ultimi 40 chilometri di corsa. I corridori stanno affrontando la lunga discesa che porta verso Le Bar-sur-Loup. 14.57 Anche Julien El Fares, componente a lungo della fuga del giorno, è stato inghiottito dal plotone. 14.55 Ihanno incrementato il loro vantaggio in salita: torna a sfiorare i 2’30” il gap. Ildeve incendiarsi se vorrà riuscire a recuperare ibattistrada. 14.52 Elissonde passa per primo sulla cima della Cote de Gourdon, ultima asperità di giornata. 14.50 In difficoltà il vincitore della secondaCees Bol, che si trova in coda al ...

