Le Storie vere di Sanpa | Fabio da Rimini | sono nella Serie e sono in causa con Netflix | mi hanno ingannato

Riceviamo un messaggio di Fabio e scopriamo con piacere che si tratta di Fabio Mini, uno dei protagonisti della Serie Sanpa. Fabio è stato uno dei primi ad entrare a San Patrignano, lui era lì dall'inizio della storia, quando non c'erano Settori e non c'era quell'intera città perfettamente organizzata raccontata in seguito da tutti. Ci racconta una San Patrignano inedita fatta di strade di fango, di poche persone spesso disorientate ma con grandi progetti, di un Vincenzo Muccioli che iniziava a disegnare il suo grande sogno. Fabio tra le varie attività gestisce un negozio di toilettatura per cani. È tanto tempo che ti occupi di animali? Di cani sì, da quando ero piccolo, sono cresciuto nel rispetto della natura e degli animali.

