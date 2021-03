Lazio - Crotone, le pagelle: Luis Alberto, gol e classe da 7. Molina soffre Milinkovic: 5 (Di venerdì 12 marzo 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 12 marzo 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

Advertising

DiMarzio : #LazioCrotone | #MilinkovicSavic vale 16 punti tra gol e assist - SkySport : LAZIO-CROTONE 3-2 Risultato finale ? ? #MilinkovicSavic (14') ? #Simy (30') ? #LuisAlberto (39') ? rig. #Simy (50')… - UEFAcom_it : Decisivo Caicedo: la Lazio supera il Crotone ?? Chi è stato il migliore in campo? ?? #UCL | @OfficialSSLazio - LALAZIOMIA : Lazio-Crotone, dopo il gol vittoria di Caicedo arrivano le celebrazioni in Ecuador - laziofans : Le UFFICIALI di Lazio-Crotone: Patric-Fares per Inzaghi, attacco qualitativo per gli ospiti: LAZIO (3-5-2): Reina… -