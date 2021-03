Juventus a fine ciclo | via due senatori | a rischio tutti i big in attacco

Advertising

ZZiliani : Alla fine il nodo è venuto al pettine. A 3 anni di distanza dall’affare del secolo, tutti prendono atto della folli… - pisto_gol : In 8 anni la Juventus aveva avuto 2 allenatori (AConte e Allegri) Negli ultimi 3 ne ha cambiati 3 (Allegri, Sarri e… - CarloPinsoglio1 : Vincere contro una grande squadra era importante. Farlo così è ancora più bello! Fino alla fine forza Juventus ????… - gegedigennaro : RT @ZZiliani: Alla fine il nodo è venuto al pettine. A 3 anni di distanza dall’affare del secolo, tutti prendono atto della follia prima e… - UgoBaroni : RT @tuttosport: #Benatia carica la #Juve: 'Si rialzerà. Fino alla fine' -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus fine

Aria di cambiamento in casadopo l'eliminazione prematura dalla Champions League , per il secondo anno consecutivo. Il ... e potrebbe rientrare solo amese. Da valutare poi anche il ......sia stato un buon investimento per la, nel day after l'eliminazione che certifica il triplo flop in Champions (Ajax, Lione, Porto). Di sicuro anche il club si chiede se arrivare a...Sul fronte agonistico, il ritardo in classifica pur sempre colmabile e la scommessa Pirlo in panchina. Secondo La Stampa, dietro il flop dei bianconeri – appena eliminati dalla Champions League – ci s ...La Juventus si lecca le ferite dopo la clamorosa eliminazione dalla Champions League subita dal Porto. La sensazione è che la Vecchia Signora sia arrivata alla fine di un ciclo. Secondo quanto riporta ...