Il Man Tge 3180 4×4 si trasforma in “gatto delle nevi”

(Di venerdì 12 marzo 2021) Quando lo si vede percorrere strade innevate e tortuose nella zona di Innsbruck (Austria) sembra un autentico “”. In realtà si tratta del furgone Man Tge4×4 riadattato in una versione cingolata per permettere al mezzo di trasporto di muoversi senza troppi problemi anche in caso di neve o ghiaccio in montagna.

FormulaPassion.it

L'inverno sta volgendo al termine, ma per chi abita in alta montagna un mezzo come il3.180 4 4 diTruck & Bus in assetto 'gatto delle nevi' potrebbe fare comodo anche allo sbocciare della primavera. E proprio ai veicoli con i cingoli dotati di sospensioni Christie o Vickers ...... lo ha già paragonato ai gatti delle nevi, ma per gli addetti ai lavori è una solo versione one - off del furgone combinato3.180 4x4 diTruck & Bus e dotata di una speciale trazione a ...Sfruttando i normali mozzi ruota, l'azienda tirolese TrackSystems modifica il furgone 4x4 con un kit di trazione simile ai gatti delle nevi ...Qualcuno, dopo averlo visto compiere incredibili evoluzioni sulle nevi dell'area di Innsbruck, lo ha già paragonato ai gatti delle nevi, ma per gli addetti ai lavori è una solo versione one-off del fu ...