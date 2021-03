“Il lockdown? Inutile!” Lo studio dell’Università di Stanford che fa crollare tutte le (loro) certezze (Di venerdì 12 marzo 2021) Esattamente come quando si va alla cieca o ci si affida al caso della roulette russa. Mesi e mesi di sacrifici imposti, che sono costati amaramente alle popolazioni sia intermini di gravi perdite economiche sia in termini di privazioni dei diritti costituzionali, sono stati gettati da uno studio condotto dalla prestigiosa università di Standford. Evidentemente tutte le misure finora adottate per il contenimento dei contagi da Covid non si sono poggiate su evidenze scientifiche, perchè l’evidenza scientifica che oggi ci propone Standford e che viene proposta su La Verità, mostra il contrario di quello che ci hanno fatto credere. L’università, che si è occupata proprio di investigare la corrispondenza tra misure e diffusione del Covid e la relazione tra benefici/sacrifici, lo dice chiaramente nel report: “Non vi è alcuna prova che i ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 12 marzo 2021) Esattamente come quando si va alla cieca o ci si affida al caso della roulette russa. Mesi e mesi di sacrifici imposti, che sono costati amaramente alle popolazioni sia intermini di gravi perdite economiche sia in termini di privazioni dei diritti costituzionali, sono stati gettati da unocondotto dalla prestigiosa università di Standford. Evidentementele misure finora adottate per il contenimento dei contagi da Covid non si sono poggiate su evidenze scientifiche, perchè l’evidenza scientifica che oggi ci propone Standford e che viene proposta su La Verità, mostra il contrario di quello che ci hanno fatto credere. L’università, che si è occupata proprio di investigare la corrispondenza tra misure e diffusione del Covid e la relazione tra benefici/sacrifici, lo dice chiaramente nel report: “Non vi è alcuna prova che i ...

