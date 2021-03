“Ecco dove è stata ritrovata”. Chi l’ha visto?, Gabriella era scomparsa dal 26 febbraio: ora finalmente la svolta (Di venerdì 12 marzo 2021) “Mia moglie si è allontanata di casa sabato 27 febbraio, da allora non ho più notizie di lei”. A parlare è Luigi Cadelano che nei giorni scorsi ha presentato denuncia di scomparsa ai carabinieri di Decimomannu, in Sardegna, dopo che la moglie, Gabriella Maxia, 48 anni, residente a Decimoputzu, è scomparsa nel nulla. Sono passati dieci giorni da quando la donna ha fatto perdere le sue tracce e sono partite le ricerche, sia da parte delle forze dell’ordine che tramite un tam tam sui social network. Come riporta il quotidiano l’Unione Sarda, l’uomo ha raccontato che il “27 febbraio mi sono svegliato alle 7.30: Gabriella non era in casa, ho provato a chiamarla ma il suo telefonino era spento. Non ha lasciato messaggi, aveva con sé il portafoglio con i documenti e la carta bancomat. ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 12 marzo 2021) “Mia moglie si è allontanata di casa sabato 27, da allora non ho più notizie di lei”. A parlare è Luigi Cadelano che nei giorni scorsi ha presentato denuncia diai carabinieri di Decimomannu, in Sardegna, dopo che la moglie,Maxia, 48 anni, residente a Decimoputzu, ènel nulla. Sono passati dieci giorni da quando la donna ha fatto perdere le sue tracce e sono partite le ricerche, sia da parte delle forze dell’ordine che tramite un tam tam sui social network. Come riporta il quotidiano l’Unione Sarda, l’uomo ha raccontato che il “27mi sono svegliato alle 7.30:non era in casa, ho provato a chiamarla ma il suo telefonino era spento. Non ha lasciato messaggi, aveva con sé il portafoglio con i documenti e la carta bancomat. ...

