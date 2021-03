Doppio guaio per la Gregoraci | querelata dall’ex e menzionata nel suo libro

(Di venerdì 12 marzo 2021) La querela arriva da Mino Magli, l’ex fidanzato di Elisabetta Greograci che ha pubblicato undal titolo ‘L’ Idiota Romantico’ e che verrà presentato sabato 13 all’Hotel American Palace di Roma. Nelviene raccontata senza filtri la storia con Elisabetta: “Per la prima volta in vita mia ho levato ogni maschera, ogni pudore, e ho deciso di raccontarmi con sincerità, senza badare troppo a quello che gli altri avrebbero potuto pensare”. Elisabetta e Isabella, doppia identità stessa persona I nomi dei protagonisti delsono stati tutti cambiati, ma è palese per tutti l’associazione della “Isabella” dela Elisabetta: “Isabella è una donna più giovane di me di 20 anni conosciuta, inaspettatamente, nel corso di uno shooting fotografico per un mio catalogo. Era ...

Advertising

zanchiclaudio : @LiutoGiusto Non disegnato da te ....spero altrimenti Guaio doppio. -

Ultime Notizie dalla rete : Doppio guaio

Periodico Italiano

Il suo è un gesto che valevista la sua situazione, ma mi ha trasmesso serenità in ogni ... Se uno dei due dovesse ammalarsi, sarebbe unserio per una serie di motivi, per la loro salute ...... con la memorabile Vado al massimo , non poteva non contenere un piccolocon la censura. Il ... In pieni anni Novanta, all'alba della Seconda Repubblica,caso di scuola nell'era Baudo. All'...Ma cosa sta succedendo davvero sul fronte dei contagi? Perché ieri è scattato il coprifuoco alle 19 a Bari e la Regione Campania ha chiuso i lungomare e le piazze e il Piemonte ...“Guai a sedersi perché dietro ci sono squadre come Torino e Cagliari che a livello di rosa non hanno nulla da invidiare – ha affermato – Ci sono anni inspiegabili: io retrocedetti con una Samp che ave ...