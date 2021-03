Da Stefano Accorsi a Patrizio Bertelli: i protagonisti del nuovo numero di GQ Italia (Di venerdì 12 marzo 2021) A pochi giorni dalle ripresa delle regate per la finale di America’s Cup, Patrizio Bertelli, amministratore delegato del Gruppo Prada e patron di Luna Rossa Prada Pirelli, parla in un’intervista esclusiva a GQ Italia – firmata dallo scrittore Giacomo Papi – dell’emergenza sanitaria, che ha anche ritardato la competizione velistica a Auckland. Leggi su vanityfair (Di venerdì 12 marzo 2021) A pochi giorni dalle ripresa delle regate per la finale di America’s Cup, Patrizio Bertelli, amministratore delegato del Gruppo Prada e patron di Luna Rossa Prada Pirelli, parla in un’intervista esclusiva a GQ Italia – firmata dallo scrittore Giacomo Papi – dell’emergenza sanitaria, che ha anche ritardato la competizione velistica a Auckland.

Advertising

GQitalia : «Quando il successo ti passa addosso somiglia a un Tir. Ti sovrasta». Nel nuovo numero di GQ in edicola… - Dracarjss : SEGNALO !!! SU RAI 2 'VELOCE COME IL VENTO' CON STEFANO ACCORSI E MATY DE ANGELIS. - _PuntoZip_ : Stasera in TV: “Veloce come il vento” su Rai2 – Diretto da Matteo Rovere con Stefano Accorsi e Matilda De Angelis - CeccarelliL_ : Stasera in TV: “Veloce come il vento” su Rai2 – Diretto da Matteo Rovere con Stefano Accorsi e Matilda De Angelis - ishka_iz : @OfeliaS_ Veloce come il vento, nel ruolo di Stefano Accorsi -