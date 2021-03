Da AstraZeneca a Pfizer | quale vaccino possiamo o dobbiamo fare

Leggi su formiche

(Di venerdì 12 marzo 2021) Ad oggi i vaccini contro il Covid-19 autorizzati da Ema e Aifa sono quattro. Il primo ad ottenere il via libera (22 dicembre) è stato quello di-BioNTech, il cui nome – seppur poco conosciuto – è Comirnaty. Poi è arrivata la luce verde per ilprodotto da Moderna (7 gennaio), seguito da quello di(30 gennaio), alla cui ricerca hanno collaborato l’Università di Oxford e l’Italiana IRBM, con sede a Pomezia. Un quarto, infine, è appena stato autorizzato dall’Ema. Si tratta di quello di Johnson&Johnson, particolarmente atteso poiché richiede una sola somministrazione. COMIRNATY, PRIMOAUTORIZZATO A fine dicembre (il 21 l’Ema e il 22 l’Aifa) ilBNT162b2, meglio noto come Comirnaty, viene autorizzato per la somministrazione. Necessita due ...