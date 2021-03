Crollo del traffico, 1 miliardo di perdita (Di venerdì 12 marzo 2021) Atlantia ha chiuso il 2020 con risultati che "risentono dell'impatto del Covid - 19" e del Crollo del traffico, come afferma il gruppo. In particolare i ricavi operativi sono pari a 8,284 miliardi , l'... Leggi su quotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021) Atlantia ha chiuso il 2020 con risultati che "risentono dell'impatto del Covid - 19" e deldel, come afferma il gruppo. In particolare i ricavi operativi sono pari a 8,284 miliardi , l'...

Advertising

fattoquotidiano : INTERCETTAZIONI: I BENETTON E L'INCHIESTA SUL CROLLO DEL PONTE I manager e la mancata sicurezza. Le manovre per “ri… - LucaBizzarri : La forza di un’immagine: il declino di una nazione, della politica, il crollo derivato dalla perdita del senso del… - fanpage : Il Movimento 5 Stelle vola nei sondaggi, crollo del Pd - TheDebEmpire : @SindroCass Ti capisco benissimo!! A me diedero della fancazzista...e una persona che conosco da una vita!! E ric… - BlackTristan : Non è il crollo psicologico che temo, ma la (nemmeno tanto) lenta discesa in un'abulia del vivere, un'indifferenza… -

Ultime Notizie dalla rete : Crollo del Crollo del traffico, 1 miliardo di perdita Atlantia ha chiuso il 2020 con risultati che "risentono dell'impatto del Covid - 19" e del crollo del traffico, come afferma il gruppo. In particolare i ricavi operativi sono pari a 8,284 miliardi , l'Ebitda si attesta a 3,7 miliardi . La perdita della quota del gruppo Atlantia è pari a ...

"Morandi, rischio crollo con le manutenzioni ritardate'" L'esistenza del documento digitale sul 'Rischio Crollo' è finito anche al centro di un'intercettazione fra Valentina Maresca, ex ufficio legale Spea e indagata, e l'avvocaro Fabio Freddi, poi ...

Crollo del palazzetto, il Comune di Folignano si costituisce parte civile il Resto del Carlino Torre Canavese, addio al gallerista Datrino, una vita dedicata all’arte Morto a 79 anni in ospedale a Ivrea, dove era ricoverato con il Covid. Nel 1993 aveva organizzato a Torre una grande mostra sull’arte russa ...

Corinaldo, nuovo crollo: rischio evacuazione Le mura storiche ieri hanno mostrato ulteriori cedimenti: è la terza volta in poche settimane. Sul posto arrivati i vigili del fuoco ...

Atlantia ha chiuso il 2020 con risultati che "risentono dell'impattoCovid - 19" etraffico, come afferma il gruppo. In particolare i ricavi operativi sono pari a 8,284 miliardi , l'Ebitda si attesta a 3,7 miliardi . La perdita della quotagruppo Atlantia è pari a ...L'esistenzadocumento digitale sul 'Rischio' è finito anche al centro di un'intercettazione fra Valentina Maresca, ex ufficio legale Spea e indagata, e l'avvocaro Fabio Freddi, poi ...Morto a 79 anni in ospedale a Ivrea, dove era ricoverato con il Covid. Nel 1993 aveva organizzato a Torre una grande mostra sull’arte russa ...Le mura storiche ieri hanno mostrato ulteriori cedimenti: è la terza volta in poche settimane. Sul posto arrivati i vigili del fuoco ...