Covid, Rosato “Necessarie restrizioni, in arrivo il Dl Sostegno” (Di venerdì 12 marzo 2021) PALERMO (ITALPRESS) – “Un decreto che superando i Dpcm porta in Parlamento finalmente le decisioni che devono essere assunte sulle chiusure e che prende atto, purtroppo, che la pandemia si sta sviluppando ancora e che è necessario irrigidire le misure di prevenzione”. Così Ettore Rosato, vicepresidente della Camera, in un’intervista all’Italpress commenta il decreto legge varato dal Governo Draghi con le nuove misure per l’emergenza Covid-19.“E’ giusto che ci sia anche un forte intervento del governo per mettere risorse a disposizione risorse indispensabili per ristorare le attività economiche – spiega il presidente di Italia Viva -. Questo arriverà la prossima settimana, c’è l’impegno di Draghi. Intanto ci sono già delle misure con valore retroattivo per oltre 290 milioni per congedi parentali e voucher baby sitter che con decorrenza dall’1 gennaio ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 12 marzo 2021) PALERMO (ITALPRESS) – “Un decreto che superando i Dpcm porta in Parlamento finalmente le decisioni che devono essere assunte sulle chiusure e che prende atto, purtroppo, che la pandemia si sta sviluppando ancora e che è necessario irrigidire le misure di prevenzione”. Così Ettore, vicepresidente della Camera, in un’intervista all’Italpress commenta il decreto legge varato dal Governo Draghi con le nuove misure per l’emergenza-19.“E’ giusto che ci sia anche un forte intervento del governo per mettere risorse a disposizione risorse indispensabili per ristorare le attività economiche – spiega il presidente di Italia Viva -. Questo arriverà la prossima settimana, c’è l’impegno di Draghi. Intanto ci sono già delle misure con valore retroattivo per oltre 290 milioni per congedi parentali e voucher baby sitter che con decorrenza dall’1 gennaio ...

