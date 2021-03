Covid, Oms approva vaccino Johnson&Johnson per uso d'emergenza (Di venerdì 12 marzo 2021) L'organizzazione mondiale della Sanità ha approvato il vaccino Johnson&Johnson per l'utilizzo d'emergenza. Questo passaggio, così com'era già avvenuto nel caso di altri vaccini, apre la strada alla ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 12 marzo 2021) L'organizzazione mondiale della Sanità hato ilJohnson&Johnson per l'utilizzo d'. Questo passaggio, così com'era già avvenuto nel caso di altri vaccini, apre la strada alla ...

