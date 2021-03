Coronavirus | 26 824 nuovi casi e 380 decessi in 24 ore

(Di venerdì 12 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Non si ferma la crescita deidiin Italia. Nelle ultime 24 ore icontagiati sono 26.824, contro i 25.673 registrati ieri a fronte di 369.636 tamponi effettuati, facendo schizzare l’indice di positività al 7,2%. I morti sono 380, in crescita rispetto ai 332 di ieri.Secondo i dati del Ministero della Salute i guariti sono 14.443 mentre gli attuali positivi sono 11.967, e che determina un numero complessivo pari a 509.317. Aumentano i ricoveri nei reparti ordinari, 23.656 (+409); nelle terapie intensive vi sono 2.914 degenti (+55) con 226ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 482.747 persone. La regione con il maggior numero diè la Lombardia (6.262), seguita da Emilia-Romagna (3.477), Piemonte (2.929).(ITALPRESS). su ...

