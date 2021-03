Cagliari, si riparte dal Ghana: combo Duncan-Asamoah contro la Juventus (Di venerdì 12 marzo 2021) Il Cagliari si sta preparando alla difficile sfida contro la Juventus: la combinazione ghanese Duncan e Asamoah potrebbe rivelarsi quella vincente Il Cagliari sta limando gli ultimi dettagli in vista della difficile sfida contro la Juventus in programma questa domenica (ore 18:00) alla Sardegna Arena. Alfred Duncan, voluto fortemente dall’ex tecnico Eusebio Di Francesco, si è rivelato una vera e propria scoperta per la squadra, sopratutto come metodista nel consueto 3-5-2 proposto da Leonardo Semplici. Se il centrocampista è ormai irremovibile dal ruolo di titolare, c’è chi fa più fatica a trovare lo spazio adeguato. É il caso di Asamoah, ex di Inter e Juventus, approdato in terra sarda dopo più di un ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 marzo 2021) Ilsi sta preparando alla difficile sfidala: la combinazione ghanesepotrebbe rivelarsi quella vincente Ilsta limando gli ultimi dettagli in vista della difficile sfidalain programma questa domenica (ore 18:00) alla Sardegna Arena. Alfred, voluto fortemente dall’ex tecnico Eusebio Di Francesco, si è rivelato una vera e propria scoperta per la squadra, sopratutto come metodista nel consueto 3-5-2 proposto da Leonardo Semplici. Se il centrocampista è ormai irremovibile dal ruolo di titolare, c’è chi fa più fatica a trovare lo spazio adeguato. É il caso di, ex di Inter e, approdato in terra sarda dopo più di un ...

Advertising

Calcio_Casteddu : ???? Un motore in più a centrocampo ? Un altro a breve sulla fascia ? Come cambia il #CagliariCalcio di #Semplici… - AnsaSardegna : Cedac, su il sipario su La Grande Prosa col pubblico in sala. Si riparte da Cagliari e Sassari, 6 gli spettacoli in… - SardegnaG : La #palestra all'Amsicora riapre e sfida Solinas - riparte anche la #piscina Rari Nantes #Cagliari #Covid… - IteNovas : La #palestra all'Amsicora riapre e sfida Solinas - riparte anche la #piscina Rari Nantes #Cagliari #Covid… - Etzi2891 : RT @CagliariCalcio: SI RIPARTE! Via alla ripresa di Empoli-Cagliari (Primavera 1), siamo avanti 1-0 #PrimaveraTIM #forzaCasteddu -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari riparte Cagliari, si riparte dal Ghana: combo Duncan - Asamoah contro la Juventus Il Cagliari si sta preparando alla difficile sfida contro la Juventus: la combinazione ghanese Duncan e Asamoah potrebbe rivelarsi quella vincente Il Cagliari sta limando gli ultimi dettagli in vista della difficile sfida contro la Juventus in programma questa domenica (ore 18:00) alla Sardegna Arena. Alfred Duncan, voluto fortemente dall'ex ...

Serie A, Sky o Dazn? La programmazione tv della 27ª giornata: dove seguire le partite in diretta [INFO e DETTAGLI] Sabato pomeriggio si riparte con Sassuolo - Verona e Benevento - Fiorentina, prima della gara ... Alle 18:00 la Juventus gioca a Cagliari dopo la delusione di Champions League contro il porto. Il big ...

US - Duncan più Asamoah, il Cagliari riparte dal Ghana Calcio Casteddu Cagliari, si riparte dal Ghana: combo Duncan-Asamoah contro la Juventus Il Cagliari si sta preparando alla difficile sfida contro la Juventus: la combinazione ghanese Duncan e Asamoah potrebbe rivelarsi quella vincente Il Cagliari sta limando gli ultimi dettagli in vista ...

Probabili formazioni Serie A della 27^ giornata: ultime news dai campi In mediana c’è Rincon squalificato con Baselli in lizza per ereditare la titolarità del venezuelano. Tante opzioni quindi per De Zerbi che in difesa potrebbe riproporre Muldur e Rogerio. Davanti invec ...

Ilsi sta preparando alla difficile sfida contro la Juventus: la combinazione ghanese Duncan e Asamoah potrebbe rivelarsi quella vincente Ilsta limando gli ultimi dettagli in vista della difficile sfida contro la Juventus in programma questa domenica (ore 18:00) alla Sardegna Arena. Alfred Duncan, voluto fortemente dall'ex ...Sabato pomeriggio sicon Sassuolo - Verona e Benevento - Fiorentina, prima della gara ... Alle 18:00 la Juventus gioca adopo la delusione di Champions League contro il porto. Il big ...Il Cagliari si sta preparando alla difficile sfida contro la Juventus: la combinazione ghanese Duncan e Asamoah potrebbe rivelarsi quella vincente Il Cagliari sta limando gli ultimi dettagli in vista ...In mediana c’è Rincon squalificato con Baselli in lizza per ereditare la titolarità del venezuelano. Tante opzioni quindi per De Zerbi che in difesa potrebbe riproporre Muldur e Rogerio. Davanti invec ...