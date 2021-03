Advertising

anteprima24 : ** #Bidello deceduto dopo #Vaccino, la #Moglie: 'Voglio sapere tutta la verità, non si può morire così' **… -

Ultime Notizie dalla rete : Bidello deceduto

In Campania il lotto scelto per l approfondimento AV6096 , quello da cui veniva il vaccino inoculato a Vincenzo Russo, ilad Acerra tre giorni dopo la somministrazione, caso per il ...In Campania il lotto scelto per l'approfondimento è AV6096, quello da cui veniva il vaccino inoculato a Vincenzo Russo , ilad Acerra tre giorni dopo la somministrazione, caso per il ...Napoli – “Voglio la verità su mio marito. Non si può morire così, non è giusto”. Sono le parole di Anna Palladino, moglie di Vincenzo Russo, il bidello di 58 anni della scuola Viviani di Casalnuovo de ...Un secondo lotto di vaccino Astrazeneca è stato sospeso, in via precauzionale, oggi in Campania, in seguito alla richiesta alle regioni dell’Istituto superiore di sanità di inviare campioni di fiale d ...