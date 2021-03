“Before We Was We”: la serie sui Madness (Di venerdì 12 marzo 2021) I Madness saranno protagonisti di una nuova docuserie intitolata Before We Was We: Madness By Madness Il progetto sarà diviso in tre parti e adattato dall’omonimo libro di memorie del 2019. Debutterà su BT TV sabato 1 maggio alle 21:00. Before We Was We: di cosa parlerà? Before We Was We parlerà dei Madness, un gruppo musicale 2 tone ska. Il 2 tone ska è un genere nato nel Regno Unito alla fine degli anni ’70, che mescola la musica ska tradizionale con elementi tipici del punk rock e della new wave. Nel corso del 1979 la band si creò un seguito a Londra, esibendosi con regolarità al Dublin Castle a Camden Town. I primi due album restarono fedeli allo stile influenzato dallo ska, ma con il terzo ci fu un cambio di rotta che significò ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 12 marzo 2021) Isaranno protagonisti di una nuova docuintitolataWe Was We:ByIl progetto sarà diviso in tre parti e adattato dall’omonimo libro di memorie del 2019. Debutterà su BT TV sabato 1 maggio alle 21:00.We Was We: di cosa parlerà?We Was We parlerà dei, un gruppo musicale 2 tone ska. Il 2 tone ska è un genere nato nel Regno Unito alla fine degli anni ’70, che mescola la musica ska tradizionale con elementi tipici del punk rock e della new wave. Nel corso del 1979 la band si creò un seguito a Londra, esibendosi con regolarità al Dublin Castle a Camden Town. I primi due album restarono fedeli allo stile influenzato dallo ska, ma con il terzo ci fu un cambio di rotta che significò ...

