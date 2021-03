Atalanta Spezia 0-0 LIVE: errore di Zoet ma Erlic salva su Ilicic (Di venerdì 12 marzo 2021) Al Gewiss Stadium, il match valido per la 27ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Atalanta e Spezia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Al “Gewiss Stadium”, Atalanta e Spezia si affrontano nel match valido per la 27ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Atalanta Spezia 0-0 1? Partiti – Comincia la gara del Picco. 2? – Ci prova Maehle – Buona opportunità per l’Atalanta con Maehle che arriva alla conclusione sotto porta ma il suo destro è respinto in angolo. 5? – Dea ancora pericolosa – Pasalic sfiora il gol con una spizzata di testa su punizione di Muriel che esce di un soffio. 8? Toloi ammonito – Gyasi scappa in velocità a Palomino che lo stende e si prende la prima ammonizione della ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 marzo 2021) Al Gewiss Stadium, il match valido per la 27ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl “Gewiss Stadium”,si affrontano nel match valido per la 27ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 1? Partiti – Comincia la gara del Picco. 2? – Ci prova Maehle – Buona opportunità per l’con Maehle che arriva alla conclusione sotto porta ma il suo destro è respinto in angolo. 5? – Dea ancora pericolosa – Pasalic sfiora il gol con una spizzata di testa su punizione di Muriel che esce di un soffio. 8? Toloi ammonito – Gyasi scappa in velocità a Palomino che lo stende e si prende la prima ammonizione della ...

Advertising

Atalanta_BC : ?? Gli 11 scelti da Mister Gasperini per #AtalantaSpezia! ?? Here's your #StartingXI to face Spezia! ? Presented by… - zazoomblog : Atalanta-Spezia dove vederla. Avanti senza turnover - #Atalanta-Spezia #vederla. #Avanti - flashinfofoot01 : Serie A : Atalanta – Spezia Streaming Live (20H40) #AtalantaSpezia - Andrea15768994 : #Spezia che sta facendo fare all' #Atalanta ciò che l'atalanta solitamente fa fare alle sue avversarie, niente di i… - ale_taia : Atalanta-Spezia: -