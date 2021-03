Ufficiale, anche la Cassazione assolve Maradona: nessun debito con il fisco (Di giovedì 11 marzo 2021) E’ stata diramata in mattinata l’ordinanza della Corte di Cassazione che ha dichiarato Diego Armando Maradona innocente In mattinata la Corte di Cassazione ha diramato l’ordinanza che ha dichiarato Diego Armando Maradona innocente con il fisco italiano. Una magra consolazione visto che l’ordinanza arriva dopo la morte del fuoriclasse argentino. L’avvocato che ha difeso Maradona L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 11 marzo 2021) E’ stata diramata in mattinata l’ordinanza della Corte diche ha dichiarato Diego Armandoinnocente In mattinata la Corte diha diramato l’ordinanza che ha dichiarato Diego Armandoinnocente con ilitaliano. Una magra consolazione visto che l’ordinanza arriva dopo la morte del fuoriclasse argentino. L’avvocato che ha difesoL'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

lucasofri : (bisognerebbe creare una giornata ufficiale in cui tutti esprimono tutte le loro opinioni su Renzi, per 24 ore, anc… - TgrRai : #COVID19, l’ @Aifa_ufficiale ha bloccato la somministrazione di un lotto di #vaccino @AstraZeneca. La disposizione… - rtl1025 : Ufficiale: stasera a #Sanremo2021 anche @Mahmood_Music e @AmorosoOF ???? #FinalmenteSanremo - Guido17595958 : RT @BombeDiVlad: ?? UFFICIALE - #Maradona batte anche il #Fisco: non è mai stato un evasore fiscale ?? La sentenza della Corte di Cassazione… - DecioSacco : RT @BombeDiVlad: ?? UFFICIALE - #Maradona batte anche il #Fisco: non è mai stato un evasore fiscale ?? La sentenza della Corte di Cassazione… -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale anche Tutte le offerte del Mario Day! Anche se il Mario Day è passato, su Zavvi continuano le celebrazioni con tantissime offerte ed ... Tech - Hardware - Smartphone - China Canale YouTube ufficiale di Tom's Hardware Forum ...

Canoo pick - up truck, un'altra novità californiana Il nuovo pick - up di Canoo, il cui nome ufficiale per il momento è solo ' Canoo pick - up truck ', ... Queste modifiche rendono anche il pick - up di Canoo particolarmente maneggevole e comodo da ...

Bmw M anche quest'anno è Auto ufficiale del MotoGP - Attualità Agenzia ANSA LIVE - Test MotoGP Qatar 2, cronaca in diretta della seconda giornata MotoGP: Penultima giornata di prove a Losail, con tutti i piloti impegnati per la preparazione alla stagione 2021. Miller ieri ha infranto il record di Losail con la Ducati, ma le Yamaha sono in formi ...

Napoli, crollano le donazioni di sangue. L’appello del direttore dell’ospedale Cardarelli: “Persone hanno paura, ma i percorsi sono sicuri” Un appello rilanciato anche dalla direzione strategica dell’ospedale ... siamo però a un punto – prosegue Longo nella nota ufficiale del nosocomio – oltre il quale l’allarme potrebbe diventare un ...

se il Mario Day è passato, su Zavvi continuano le celebrazioni con tantissime offerte ed ... Tech - Hardware - Smartphone - China Canale YouTubedi Tom's Hardware Forum ...Il nuovo pick - up di Canoo, il cui nomeper il momento è solo ' Canoo pick - up truck ', ... Queste modifiche rendonoil pick - up di Canoo particolarmente maneggevole e comodo da ...MotoGP: Penultima giornata di prove a Losail, con tutti i piloti impegnati per la preparazione alla stagione 2021. Miller ieri ha infranto il record di Losail con la Ducati, ma le Yamaha sono in formi ...Un appello rilanciato anche dalla direzione strategica dell’ospedale ... siamo però a un punto – prosegue Longo nella nota ufficiale del nosocomio – oltre il quale l’allarme potrebbe diventare un ...