«The Rental» | in streaming su Amazon Prime Video Cast | trama e segni particolari

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 11 marzo 2021) Theè uno dei titoli di punta del mese di, insieme al sequel de Il principe cerca moglie, intitolato Il principe cerca figlio. Certo, è curioso l'accostamento tra una commedia e un thriller, ma in realtà da tempo la piattaforma sta seguendo vari registri per le produzioni originali e per le distribuzioni esclusive. Per quel che riguarta i titoli thriller/ horror originali, va ricordato il lancio, avvenunuto durante l'autunno 2020, della collezione Welcome to the Blumhouse. Mentre sulla piattaforma è ancora disponibile il distopico Antebellum e da poco la pellicola Ma con Octavia Spencer, adesso è il turno di The. L'interesse per il film è legato a almeno due elementi. Prima di tutto, si tratta del debutto alla regia di Dave Franco, attore piuttosto noto, ...