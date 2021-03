Testo ufficiale di “Parlami” cantata da Fasma al Festival di Sanremo 2021 (Di giovedì 11 marzo 2021) Ecco il Testo ufficiale della canzone “Parlami” di Fasma, uno dei Big in gara alla 71esima edizione del Festival di Sanremo 2021, tenutosi da martedì 2 a sabato 6 marzo 2021 Fasma Data di nascita: 17 dicembre 1996Nome completo: Tiberio FazioliLuogo di nascita: Roma18esima posizione “Parlami” di T. Fazioli – L. ZammaranoEd. WFK Empire – Roma Vorrei darti la mia forza per vederti parlareNon di ciò che ti succede ma parlare di teAnche un granello di sabbia che si è perso nel mare può tornare roccia come puoi farlo teNon dire non direChe ti va bene questo mondo bastardoAnche con il posto rubi il posto di un altroAnche se voglio io non posso cambiarlo,Io non sono quell’altroChe di meChe di meTi rimane solo ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 11 marzo 2021) Ecco ildella canzone “” di, uno dei Big in gara alla 71esima edizione deldi, tenutosi da martedì 2 a sabato 6 marzoData di nascita: 17 dicembre 1996Nome completo: Tiberio FazioliLuogo di nascita: Roma18esima posizione “” di T. Fazioli – L. ZammaranoEd. WFK Empire – Roma Vorrei darti la mia forza per vederti parlareNon di ciò che ti succede ma parlare di teAnche un granello di sabbia che si è perso nel mare può tornare roccia come puoi farlo teNon dire non direChe ti va bene questo mondo bastardoAnche con il posto rubi il posto di un altroAnche se voglio io non posso cambiarlo,Io non sono quell’altroChe di meChe di meTi rimane solo ...

