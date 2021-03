Sinner-Medvedev domani, ATP Marsiglia 2021: orario, tv, programma e streaming (Di giovedì 11 marzo 2021) domani, non prima delle 15.30/16.00, Jannik Sinner affronterà il russo (n.3 del mondo) Daniil Medvedev nel match valido per i quarti di finale dell’ATP di Marsiglia 2021. L’azzurrino è atteso da una sfida molto difficile, al cospetto di uno dei giocatori più forti del circuito e capace di qualificarsi alla Finale degli Australian Open 2021, nonché aggiudicarsi le ATP Finals 2020. L’altoatesino, reduce dal convincente successo contro il francese Hugo Gaston, dovrà alzare sensibilmente il proprio livello di gioco per affrontare il tennista nativo di Mosca. Medvedev fa della regolarità il proprio punto di forza e il suo gioco difensivo è spesso difficile da leggere, con traiettorie che cambiano da uno scambio all’altro. Non sarà quindi agevole per Jannik fronteggiare un ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 marzo 2021), non prima delle 15.30/16.00, Jannikaffronterà il russo (n.3 del mondo) Daniilnel match valido per i quarti di finale dell’ATP di. L’azzurrino è atteso da una sfida molto difficile, al cospetto di uno dei giocatori più forti del circuito e capace di qualificarsi alla Finale degli Australian Open, nonché aggiudicarsi le ATP Finals 2020. L’altoatesino, reduce dal convincente successo contro il francese Hugo Gaston, dovrà alzare sensibilmente il proprio livello di gioco per affrontare il tennista nativo di Mosca.fa della regolarità il proprio punto di forza e il suo gioco difensivo è spesso difficile da leggere, con traiettorie che cambiano da uno scambio all’altro. Non sarà quindi agevole per Jannik fronteggiare un ...

Advertising

Adriana11100542 : RT @TennisWorldit: Atp Marsiglia - Sarà Sinner-Medvedev. A Doha esce anche Thiem - carlo5010 : @TennisTV @denis_shapo Federer fuori oggi, tornare ad altissimi livelli non è facile per nessuno ma diamogli un po’… - TennisWorldit : Atp Marsiglia - Sarà Sinner-Medvedev. A Doha esce anche Thiem - LaDialettica : Il GOAT stronca Thiem e si appresta a fermare domani l'avanzata di Rublev in quel di Doha. Sul fronte francese sarà… - paolochirdo75 : RT @GeorgeSpalluto: Medvedev vs Sinner un anno dopo. Lo scorso anno Jannik giocò un primo set da favola prima che Daniil gli mescolasse le… -

Ultime Notizie dalla rete : Sinner Medvedev Open 13 Provence, Jannik Sinner batte Hugo Gaston Bordighera. Jannik Sinner supera in due set Hugo Gaston al secondo turno dell'Open 13 Provence. Dopo aver battuto ... Il prossimo avversario sarà il vincente della sfida tra il russo Daniil Medvedev e ...

Sinner, che lezione a Gaston: 'La schiena sta bene, voglio andare avanti' ...contro Gregoire Barrere all'esordio è stata rapidamente recuperata e stasera Jannik Sinner, numero ...il suo posto ai quarti di finale dove incontrerà il vincente del match tra Daniil Medvedev e Igor ...

ATP 250 Marsiglia: Sinner travolge Gaston e ‘prenota’ un quarto con Medvedev Ubi Tennis Atp Marsiglia 2021: programma e orari di venerdì 12 marzo con Sinner Il programma, l'ordine di gioco e gli orari di venerdì 12 marzo, per quanto concerne l'Atp 250 di Marsiglia 2021. Jannik Sinner sarà il protagonista della giornata dedicata ai quarti di finale, oppost ...

Atp Marsiglia 2021: Medvedev supera Gerasimov e aspetta Sinner, super Tsitsipas Gli ottavi di finale dell'Atp 250 di Marsiglia 2021 hanno proposto match intensi, esteticamente godibili e non esenti da sorprese. Vittoria di Daniil Medvedev, prossimo avversario di Jannik Sinner ...

Bordighera. Janniksupera in due set Hugo Gaston al secondo turno dell'Open 13 Provence. Dopo aver battuto ... Il prossimo avversario sarà il vincente della sfida tra il russo Daniile ......contro Gregoire Barrere all'esordio è stata rapidamente recuperata e stasera Jannik, numero ...il suo posto ai quarti di finale dove incontrerà il vincente del match tra Daniile Igor ...Il programma, l'ordine di gioco e gli orari di venerdì 12 marzo, per quanto concerne l'Atp 250 di Marsiglia 2021. Jannik Sinner sarà il protagonista della giornata dedicata ai quarti di finale, oppost ...Gli ottavi di finale dell'Atp 250 di Marsiglia 2021 hanno proposto match intensi, esteticamente godibili e non esenti da sorprese. Vittoria di Daniil Medvedev, prossimo avversario di Jannik Sinner ...